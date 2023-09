Juventus | Exor smentisce le voci di vendita | “È tutto falso”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 11 settembre 2023) Laindopo 100 anni di legame con gli Agnelli? Macché. Almeno ufficialmente, la holding della famiglia che controlla la società bianconera,su tutta la linea. “Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione dellasono destituite di ogni fondamento” ha affermato un portavoce della holding. Il riferimento è al servizio sulla prima pagina del Giornale secondo cui “laè in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie, con l’ex presidente traferitosi in Olanda e il club sull’orlo del collasso. Un bilancio devastato, tra perdite e debiti“. Parole dure per descrivere una situazione drammatica per un club che deve necessariamente ambire sempre al top in Italia e nel tornei diil mondo. A cominciare dalla ...