Juve | Pogba in tribunale il 15 settembre | confronto col fratello per il caso dell'estorsione

Paulè stato trovato positivo al doping dopo un controllo di routine. Il centrocampista della Juventus non ha passato quindi l'antidoping dopo il match con l'Udinese, nella prima giornata di Serie A .Paulrischia una sospensione di due anni dopo che è stato trovato positivo al testosterone dall'antidoping dopo Udinese -Paulè stato trovato positivo all'antidoping per il testosterone, dopo gli esami in Udinese -. Cosa rischia ora il centrocampista bianconero Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ...... il controllo in questione è avvenuto in occasione della prima giornata di campionato il 20 agosto, ovvero la trasferta dei bianconeri a Udine, gara vinta dallaper 0 - 3.era inserito ...

Juve, che guaio: Pogba positivo al testosterone - Sportmediaset Sport Mediaset

Tanto clamorosa quanto inattesa la notizia che sta facendo il giro del web nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 settembre: il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, sarebbe risultato positivo al ...Paul Pogba positivo al testosterone. Il trentenne centrocampista francese della Juventus, a quanto apprende l’Adnkronos da ambienti sportivi, sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo ...