Juve | Pogba | “Ho pensato di smettere ma non mollo”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il centrocampista francese: "Possono parlare male di me, ma non mi arrenderò mai" Paulhadi lasciare il calcio. Ora, però, è pronto a riprendersi un ruolo di primo piano con lantus. Il 30enne centrocampista francese viene da una stagione estremamente negativa, condizionata dall’operazione al menisco e da un lunghissimo stop anche per problemi muscolari. Non mancati i pareri di chi ha definitoun giocatore finito. “Voglio fargli rimangiare le parole, voglio mostrare loro che non sono debole. Possono parlare male di me, ma non mi arrenderò mai”, ha detto il francese a Al Jazeera. Il transalpino ha parlato anche del caso estorsioni di un anno fa, che ha portato alla denuncia del fratello Mathias e di altri tre uomini con l’accusa di tentata estorsione e associazione a delinquere. Un caso che ...

