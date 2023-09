Juve | nuovo ruolo per McKennie

(Di lunedì 11 settembre 2023) Westonbrilla in nazionale, e Max Allegri osserva. Il centrocampista americano ha fatto la mezz’ala destra in un 4-3-3 con Weah...

... questa è stata una parte importante della mia decisione , è complicato adattarsi a unclub. Con lanon avremo le Coppe ma la prendo come un'opportunità per lavorare di più, cosa che non ...Di certo i costi nel mondo del calcio sono sempre più esorbitanti (non solo per la) e i guadagni pressoché inesistenti. Occorrerebbe forse un modello di business, ma con l'ingresso degli ...Laha aspettato troppo a chiudere (voleva vendere qualcuno prima di versare i trenta milioni ... Tuttavia ilc.t., mal consigliato da Dionisi, pensa, che non abbia sufficienti minuti nelle ...

“Lo porterà alla Juve”: magia di Giuntoli, nuovo acquisto svelato in diretta JuveLive

Quanto a Chiesa e Pogba, invece, trattandosi di questioni muscolari, serviranno nuovi esami per avere un aggiornamento ... dunque avrà poco tempo per riattaccare la spina con la Juventus. McKennie e ...Pogba sempre nell'ottica del mirino saudita: nonostante i nuovi problemi fisici, il trasferimento all'Al Ittihad non passa in secondo piano.