Juve in vendita per 1 | 5 miliardi Ma la società smentisce | ' Ipotesi priva di fondamento'

John Elkann e la famiglia Agnelli avrebbero deciso di vendere la Juventus . La notizia è stata data da Il Giornale che ha pubblicato un articolo a firma di Tony Damascelli e Osvaldo De Paolini. ...Se ne parlava da giorni, poi il Giornale ha pubblicato in prima pagina, " Juventus in", ricostruendo il retroscena della vicenda che riguarda il calcio, con il club più ...(non solo per la)...Nel dettaglio, si parlava di unaper circa 1,5 miliardi di euro. E le cause erano legate alle perdite economiche emerse nell'ultimo anno, in cui in casa Juventus è successo un po' di tutto: ...

Juve in vendita, Exor: "Ipotesi priva di ogni fondamento" Sport Mediaset

secondo quanto rivelato questa mattina da Il Giornale, si sarebbe arrivati ad un punto di non ritorno e John Elkann avrebbe deciso di mettere in vendita il club e la ricerca a qualche acquirente ...La clamorosa indiscrezione della vendita della Juventus ha ricevuto una risposta chiara e precisa da parte dell'Exor, portavoce della famiglia Agnelli ...