Juve in vendita | arriva la smentita ufficiale di Exor

... sempre più verosimile, di unadel club la cui condizione contabile - perdite per 240 ...prima in Italia Come ha certificato Football Benchmark, sono i Citizens a primeggiare in questa ...... la holding della famiglia Agnelli che controlla la, smentisce categoricamente le voci su una possibile cessione del club . Alcune indiscrezioni parlavano di una clamorsa ipotesi di...E allora via alla ripulitura dei conti e poi alla. Per un prezzo che dovrebbe arrivare a un ... Oggi Exor non vuole più perdere soldi con la. E allora ecco l'ipotesi di riequilibrare l'...

Clamorosa indiscrezione de Il Giornale: Juventus in vendita - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo oltre un secolo di storia comune, gli Agnelli mettono in vendita la Juventus L’indiscrezione de Il Giornale in edicola lunedì 11 settembre (titolo di apertura del quotidiano) e anticipata da ...«La Juventus è in vendita». L'indiscrezione è di quelle importanti e la lancia 'il Giornale'. Il club più titolato d'Italia e con la tradizione più antica, potrebbe cambiare proprietà per la prima ...