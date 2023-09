(Di lunedì 11 settembre 2023) Diciamoci la verità: se non l’avesse firmato, il mercato dellantus avrebbe ricevuto un mondo di critiche. Zero acquisti,...

... 12 in più del Milan (244) e 29 in più della(227) senza contare i 10 punti di penalizzazione. ... BRAVI (QUASI) TUTTI - Idi questi risultati sono di tutti, ma vanno riconosciuti più a ...del Lecce (terza in classifica ed imbattuta) sono però da allargare al tecnico Stefano D'... apparentemente, i malumori del mancato passaggio alla... LA PRESTAZIONE - 'Questa sera non posso che dareai ragazzi per il sacrificio, la mentalità giusta. Abbiamo fatto un buon gioco e delle buone azioni contro unaproibitiva. Ci è mancato l'...

Juve, i meriti di Giuntoli non esistono. Dipenderà tutto da Allegri Calciomercato.com

Diciamoci la verità: se non l’avesse firmato Giuntoli, il mercato della Juventus avrebbe ricevuto un mondo di critiche. Zero acquisti, perché l’unico nuovo bianconero è Tim Weah, acquistato a giugno, ...Il noto giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante l’appuntamento con l’Editoriale, commentando così vari temi. Le parole raccolte da ...