Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si dice chestia lanciando unbasato su blockchain per rivoluzionare i suoi pagamenti globali.affronta i memecon un’applicazione AI alla ricerca di nuovi casi d’uso delle criptovalute.potrebbe aumentare fino a 50 volte, dati gli storici movimenti dei prezzi delle criptovalute meme. La caccia a nuove soluzioni in un’economia basata sulla blockchain è aperta.è l’ultima a prendere in considerazione unbasato su blockchain per i pagamenti globali. Nel frattempo,sta introducendo una nuova prospettiva di marketing, sempre attraverso la blockchain. Gli investitori hanno acquistatoper ...