John Wick 5 si farà? Il futuro incerto della saga nelle parole del regista Chad Stahelski

(Di lunedì 11 settembre 2023) Con un incasso di oltre 430 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un un budget di cento milioni di dollari (il 25% in più rispetto al terzo capitolo),4 è stato uno dei grandi successi del 2023. Ladi Baba Yaga (questo il soprannome del protagonista) sembra in buona forma e l’affezione del pubblico lo dimostra, ma la quinta parte potrebbe arrivare più in là di quanto ci si aspetterebbe, anche se Keanu Reeves è disposto a prestarsi ancora una volta. Tutto sembrava indicare che, anche se non nell’immediato5 prima o poi sarebbe uscito nei cinema tanto più che Reeves stesso ha affermato di essere preparato e che il franchise continua ad espandersi, ad esempio con la serie “The Continental” (The Continental: Dal mondo di...

A proposito di violenza, non sarà certo da meno The Continental (22 settembre) : primo spin - off di, la serie ci racconterà le avventure del giovane Winston negli anni '70, nonché le ...Nel cast insieme a Lauren LaVera sono presenti Claudia Gerini (Diabolik, Ammore e malavita,Capitolo 2), Giovanni Lombardo Radice (Paura nella città dei morti viventi), Taylor Zaudtke (...: per la redazione di Sentieri selvaggi vince4, di Chad Stahelski , (con 12 voti su 19 votanti), davanti a Pacifiction. Un mondo sommerso, di Albert Serra e The Fabelmans, di Steven Spielberg (7 voti). In tutto sono stati votati 33 ...A metà strada fra Kill Bill e, "Gunpowder milkshake" non lesina l'azione, ma come nei film citati non manca una qualità ironica che rende tutta la storia piuttosto scorrevole e ...

Nicolas Cage sarà come un John Wick vecchio e ubriacone in The ... BadTaste.it Cinema

John Wick 5: il film non si farà senza Keanu Reeves, la conferma di ... Movieplayer

A proposito di violenza, non sarà certo da meno The Continental (22 settembre): primo spin-off di John Wick, la serie ci racconterà le avventure del giovane Winston negli anni '70, nonché le origini ...Screen Rant ha potuto scambiare quattro chiacchiere col regista del lungometraggio che ha spiegato come John Wick, il celebre franchise action con Keanu Reeves, sia stato una vera e propria fonte ...11Film dell’anno 2022/2023: per la redazione di Sentieri selvaggi vince John Wick 4, di Chad Stahelski, (con 12 voti su 19 votanti), davanti a Pacifiction. Un mondo sommerso, di Albert Serra e The ...