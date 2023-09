John Wick 5 | il film non si farà senza Keanu Reeves | la conferma di Lionsgate

(Di lunedì 11 settembre 2023)5 non si, lolache ha ingaggiato l'attore per il quinto capitolo della celebre saga. Laha ingaggiatoper5, il prossimo capitolo della celebre saga, alo è la compagnia stessa.5 È ufficiale,ha ingaggiato nuovamenteper il quinto capitolo di, la celebre saga che lo vede protagonista. Secondo quanto riportato dalla CNN, il presidente delMotion Picture Group, Joe Drake lo ...

Il film si intitola Ballerina , ma non stiamo parlando né dell' omonimo film d'animazione amatissimo da bambini e bambine di tutto il mondo, né dell'atteso spin - off della serie diche vedrà protagonista Ana De Armas . Parliamo, invece, di un nuovo thriller d'azione proveniente dalla Corea del Sud che farà il suo debutto in streaming su Netflix il prossimo 6 ottobre . ...è tornato recentemente nelle sale italiane e un quinto capitolo futuro sembra poter essere possibile, solo se tornerà il buon ...Da Pagliaccio a Corvo Avrete probabilmente già capito di chi si tratta: Bill Skarsgård (IT,4) sarà l'interprete principale del reboot de Il Corvo prodotto da Lionsgate. Questo è quanto ...

John Wick 5: il film non si farà senza Keanu Reeves, la conferma di ... Movieplayer

Debutta in streaming il 6 ottobre questo nuovo thriller d'azione interpretato dalla Jun Jong-seo di Burning. Ecco il teaser trailer e il poster di Ballerina.Su Rai 2 "Gunpowder milkshake", il thriller d'azione al femminile che strizza l'occhio a John Wick con Karen Gillan e Michelle Yeoh.