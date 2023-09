Jobobo | per un mercato del lavoro libero e flessibile

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 11 settembre 2023) Migliorare l’accesso e l’esperienza diattraverso l’innovazione tecnologica: è l’obiettivo di, start up JobTech nata nel 2016 grazie a un’idea di Lorenzo Carnovale Lorenzo Carnovale, giovane imprenditore milanese con formazione giuridica, fonda nel 2016 la start upe, grazie al supporto di un team altrettanto giovane e determinato, è riuscito anche a vincere un finanziamento pubblico in seno al bando Smart & Start e a trasformarsi in PMI innovativa. Con un database di 125 aziende, per il momento attive in Lombardia, da maggio 2022è raggiungibile anche con una comoda app. Carnovale, cosa vi distingue dalle altre piattaforme di job placement e in cosa consiste la vostra vision? «Notiamo un leggero appiattimento delle proposte lavorative presenti nelle piattaforme: secondo noi sono prive ...