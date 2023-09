Jannik Sinner nel mirino | la sentenza dell’ex campione è durissima

(Di lunedì 11 settembre 2023)è finito nell’occhio del ciclone dopo la decisione di non giocare i gironi di Coppa Davis con l’Italia. L’Italia del tennis si sta avvicinando di gran carriera al girone di Coppa Davis che andrà in scena a Bologna. La nostra Nazionale se la vedrà con Cile, Svezia e Canada per aggiudicarsi un posto nelle migliori otto del mondo. La kermesse tennistica si svolgerà tra il 12 ed il 17 di settembre nel capoluogo emiliano, con la presenza del Cile che riporta alla memoria le vicende del 1976. Tuttavia da quel viaggio è cambiato tanto, soprattutto la valenza dell’insalatiera più preziosa nel mondo del tennis. Infatti il tema più scottante del momento sono le convocazioni di Volandri, capitano non giocatore, e le conseguenti risposte dei giocatori azzurri. Sono due i temi principali attorno ai quali ruota il dibattito nel tennis italiano: ...

Non si placano le polemiche intorno alla squadra italiana di Coppa Davis . L'esclusione di Fabio Fognini dalla lista dei convocati e il forfait di, che ha declinato l'impegno dopo le fatiche degli Us Open fanno ancora discutere. Sulle polemiche degli ultimi giorni è intervenuto Adriano Panatta , presente alla Domenica Sportiva . "...La nostra compagine, invece, che al momento della firma potenzialmente annoverava " tra i possibili protagonisti della manifestazione, oltre ae Matteo Arnaldi, usciti agli ottavi, ...Un pensiero pere Berrettini, li aspettiamo a braccia aperte nei prossimi appuntamenti" Un innesto molto importante è sicuramente il sanremese Matteo Arnaldi , che va a completare il team ...

Entry list Atp Shanghai: Daniil Medvedev difende il titolo, presente Jannik Sinner Tennis World Italia

La settimana di Coppa Davis, dedicata alla fase a gironi delle Finali 2023, sta prendere il via. L'Italia, come altre squadre, sarà impegnata a Bologna per conquistarsi un posto per la competizione di ..."Le convocazioni Sto dalla parte di Fognini. Sinner Bagnaia era in moto tre giorni dopo l'incidente..." anche Panatta si schiera dopo le polemiche in Coppa Davis ...