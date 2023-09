James Blake | dopo l’album è conto alla rovescia per il concerto in Italia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Cantante, cantautore, polistrumentista e produttore, già vincitore di un Mercury Music Prize e di un Grammy Award,è tornato con un nuovo progetto. Da venerdì 8 settembre è, infatti, disponibile‘Playing Robots Into Heaven’, undici tracce in cui l’artista ha voluto unire una visione fatta di musica d’ispirazione cinematografica, voci emotivamente cariche e composizione coinvolgente. Così, dprima traccia Asking To Break all’ultima, che dà il titolo al, ‘Playing Robots Into Heaven’ è un viaggio musicale tra vibrazioni alternative, elettroniche, indie e sperimentali. Anticipato dal singolo Big Hammer con il relativo video musicale diretto da Oscar Hudson, e annunciato con il recente brano Loading, il progetto mette in evidenza tutta la complessità artistica di ...

Quando ho finito di ascoltare "Playing Robots Into Heaven", il nuovo album di, mi sono dovuto riprendere da tanto fossi rimasto accecato dalla sua beltà. Non me lo immaginavo e soprattutto non mi aspettavo un disco di questo genere anche se sapevo fosse un gallo ...È il venerdì di Coez e Frah Quintale, è il venerdì di, di Tirzah e Yussef Dayes. È un venerdì ...Alieno!- Voto 7,00 -entra con la sua fantastica voce in uno scenario musicale atipico per lui. Ossessioni elettroniche e distorsioni sonore che si ammorbidiscono e trovano una ...

