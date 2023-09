Jake Bongiovi trucca la fidanzata Millie Bobby Brown con risultati… esilaranti

(Di lunedì 11 settembre 2023) Nella giornata di giovedì 7 settembre l’attore, 21 anni, figlio di Jon Bon Jovi, è apparso sul canale YouTube di florence by mills in un video tutorial, “Get Ready withand”, insieme alla, 19 anni, in cui ha provato arla prima di uscire. Nel video (qui il link), caricato sul canale di trucco dellasi impegna are, mentre i due fanno un Q&A, rispondendo alle domande dei fans. I risultati sono stati, e non proprio adeguati, ma l’attore di Sweethearts e l’attrice di Stranger ...

Il figlio di Jon Bon Jovi ha chiesto la mano all attrice con un anello appartenente alla madre di lei. Millie Bobby Brown esono ormai pronti a convolare a ...Brown è attualmente fidanzata con, figlio di Jon Bon Jovi , ed è impegnata nell'organizzazione del matrimonio. Non vuole che sia un grande evento pubblico e dice che sta "tirando le ...Belli, giovanissimi e ora pronti a giurarsi amore eterno dopo tre anni di un amore appassionato. Millie Bobby Brown esono pronti a celebrare il matrimonio , come dimostrano i romantici scatti condivisi sui rispettivi profili Instagram. In uno di questi, in particolare, la giovane attrice di Stranger ...

Millie Bobby Brown e l'amore per Jake Bongiovi Cosmopolitan

In the world of social media, celebrities are always finding new ways to connect with their fans. Millie Bobby, She recently did something ...Millie Bobby Brown, the beloved actress known for her role in Stranger Things, offered delightful glimpse into her life as she and her fiancé, Jake Bongiovi, teamed up for a makeup tutorial ...