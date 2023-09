Iv | Renzi | ' fisiologico che qualcuno vada via e qualcuno arrivi | gratitudine no categoria politica'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Qualche amico che non condivide il percorso di democrazia interna ha annunciato di lasciare Italia Viva. Mi spiace ma non sarà né il primo né l'ultimo". Così Matteonella sua E-news- "Èchee altrino -sottolinea- nella nostra storia è sempre stato così. Non chiedo riconoscenza per ciò che in tanti hanno ricevuto perché so benissimo che lanon è unadella. Chiedo anzi il massimo rispetto per tutte e tutti quelli che se ne sono andati e se ne andranno. Auguri di tanta felicità e nessuno insulto: questo è il nostro stile. E chiedo di accogliere con entusiasmo i nuovi". "Dopo le politiche eravamo 14 parlamentari, ora ...

Iv: Renzi, 'fisiologico che qualcuno vada via e qualcuno arrivi ... Il Tirreno

