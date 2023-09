Italia | Zoff smorza le polemiche | “Macedonia del Nord squadra discreta | mi sembra tutto tragicomico”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dinoè stato ospite ai microfoni di Radio anch’io sport su Rai Radio 1, commentando vari temi tra cui la possibile cessione della Juventus (poi smentita da Exor): “Sarebbe tragica perché la famiglia Agnelli rappresenta un’istituzione del Paese. Loro sono stati la Juventus e sarei davvero deluso se si concretizzasse la vendita, sarebbe davvero troppo. Non bisogna cambiare la tradizione solo perché cambia il tempo“. Sempre a proposito dei bianconeri, ma riguardo le ambizioni: “Bisogna far bene in campionato. Unacome la Juve deve prendersi le proprie responsabilità, specialmente non avendo impegni europei“.ha poi detto la sua sull’, pesantemente criticata dopo il pari con ladel: “Mi...

...del mestiere e allora in difesa di Gigio Donnarumma è intervenuto anche un monumento come Dino... Questa è statistica, il Nordha dato meno perché ci sono meno bambini, non si gioca più in ...Questa è statistica, il Nordha dato meno perché ci sono meno bambini, non si gioca più in strada", aggiunge. - foto Image - . pdm/red 11 - Set - 23 10:23 . 11 settembre 2023tra i pali, Cabrini, Gentile e Scirea in difesa, Tardelli e il capocannoniere Rossi. In ... Insomma, nei successi dell'c'era spesso e volentieri una impronta forte a tinte bianconere. ...

Italia, Zoff: 'Donnarumma ci ha fatto vincere gli Europei' Sky Sport

Continua a far discutere il gol subito dall’ Italia contro la Macedonia del Nord. Quella punizione di Bardhi che ha fermato gli azzurri del ct Luciano Spalletti sul pareggio era parabile. Sotto accusa ...L'ex portiere bianconero sulle voci di un possibile avvicendamento ai vertici del club: "Magari sono un sognatore, ma la tradizione per me vale.