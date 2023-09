Italia-Ucraina | gara decisiva per Spalletti Azzurri favoriti a 1 48

(Di lunedì 11 settembre 2023) La secondaalla guida della Nazionale è già un esame da non fallire per Luciano...

Dopo la battuta d'arresto contro la Macedonia del Nord , l'torna in campo domani contro l'. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'importante match di qualificazione agli Europei 2024. Prima di lui è intervenuto ...'Donnarumma sarà titolare'. Il ct dell', Luciano Spalletti, spiega il portiere del Psg giocherà la partita di Milano con l', nonostante l'errore sul gol subìto in Macedonia sulla punizione di Bardhi: 'Il portiere - ha detto l'...

Attesa azzurra per la sesta giornata di qualificazioni agli Europei 2023/2024. Il match in questione Italia- Ucraina il 12 settembre alle ore 20,45 al San Siro. Durante la fase di qualificazione per g ..."L'Italia è una squadra top, fortissima, ma per domani dobbiamo essere pronti, fiduciosi e credere nelle nostre forze per conquistare qualche punto a San Siro". Lo ha detto l'allenatore dell'Ucraina ...