Italia-Ucraina | Di Lorenzo | “Il tempo è poco ma Spalletti riuscirà a trasmettere sua identità”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) Giovanni Diè intervenuto in conferenza stampa da Milanello alla vigilia della delicatissima sfida traa San Siro per le qualificazioni agli Europei 2024. Il terzino azzurro ha ritrovato il ctdopo lo scudetto al Napoli ma allontana i paragoni. “Il, ci sono giocatori e caratteristiche differenti: l’importante è l’idea del mister, che vuole una squadra propositiva e col coraggio di fare la partita. Dobbiamo essere subito pronti per domani, per portare a casa la vittoria che per noi è importantissima – le sue parole – Non dobbiamo fare dei paragoni e aspettarci il gioco fatto a Napoli, penso che il mister possa mettere in pratica le sue idee attraverso i giocatori che ci sono qua. Secondo me, siamo una squadra forte e con qualità”. Di ...