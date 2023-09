Italia-Ucraina | altro che sold-out a San Siro! I biglietti venduti ? Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 settembre 2023)sarà già decisiva per la Nazionale di Luciano Spalletti. Gli azzurri giocheranno in un San Siro, non proprio gremito POCA ROBA ?alle 20.45 a San Siro, match fondamentale per le qualificazioni agli Europei del 2024. Dopo il pari contro la Macedonia del Nord, il cammino della Nazionale di Spalletti è in salita. Serve una vittoria. Al Meazza non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Come racconta Beppe Di Stefano, in collegamento da Milanello – sede del ritiro azzurro – per Sky Sport 24,al momento poco meno di 45 mila. Per il derby tra Inter e Milan sarà sicuramente diverso.