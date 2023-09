Italia U21 | Nunziata | “Contro la Turchia bisognerà alzare l’intensità del gioco”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Carmine, tecnico dell’Under 21, ha parlato alla vigilia della sfidala, valevole per le qualificazioni a Euro2025: “Affronteremo una squadra forte, che ha intensità e giocatori di qualità. Sarà fondamentale avere il loro stesso ritmo e dimostrare tutta la nostra qualità“. Azzurrini chiamati a riscattarsi dopo il deludente pareggiola Lettonia: “Il nostro errore è stato quello di essere troppo lenti, perciò stavolta dovremo essere più reattivi, pensare prima edel. Laha una pressione alta e ci aggredirà, dunquegiocare velocemente, soprattutto in verticale“. SportFace.

Paolo Nicolato, ex Ct dell', ha parlato a Tuttosport riguardo gli azzurri e Spalletti oltre che sulla Juve e una possibile chiamata dall'Arabia Paolo Nicolato, ex Ct dell', ha parlato a Tuttosport riguardo ......persa meritatamente ' spiega riferendosi alla gara con la Norvegia che ha ha eliminato l'dalla fase a gironi nell'ultimo Europeo Under 21. MANCINI - Al suo posto, sulla panchina dell'è ......45 EUROPA EUROPEI- QUALIFICAZIONE Lussemburgo- Inghilterra18:00 Slovenia- Francia18:00 Belgio- Kazakistan20:00 Spagna- Scozia21:00COPPA...

Turchia U21 - Italia U21: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e streaming - 12/09/2023 Calcio d'Angolo

'Bisognerà alzare sicuramente l'intensità del gioco'.FIRENZE (ITALPRESS) - 'La Turchia è una squadra forte, che ha intensità, usano il nostro ...Gli azzurrini di Carmine Nunziata sono volati in Turchia per il secondo impegno delle qualificazioni a Euro 2025: in campo martedì 12 settembre.