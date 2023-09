Italia | Spalletti | «Gioca Donnarumma | è un prodigio e bisogna rispettarlo»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Le parole di Luciano, ct dell’, in conferenza stampa in vista della partita degli Azzurri contro l’Ucraina a San Siro Lucianoha parlato in conferenza stampa in vista della partita-Ucraina di domani sera. Di seguito le sue parole. MILANELLO – «Voglio ringraziare il Milan perché ci ha messo a disposizione un centro bellissimo e tutto ciò di cui c’era bisogno. Abbiamo avuto anche la possibilità di fare un undici contro undici e voglio ringraziare Terzi, mister dell’Under 18 rossonera, per questo allenamento». PORTIERE – «Subito dritto al cuore…sarà titolare, subito si risponde a questa. Per ciò che sta venendo fuori è il ruolo del portiere che paga sempre carissimo tutto. Poi a lui non viene perdonato di essere un ragazzoche ...

Lucianoconferma Gianluigi Donnarumma in porta nella delicata sfida di domani sera a Milano che vede l'contro l'Ucraina . "Il portiere paga sempre carissimo tutto - sottolinea il ct ...Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC: "Le riforme finora sono falliti per la mancata volontà e individualismi" Gabriele Gravina era a Milanello in visita alla Nazionale di. Di seguito le parole del presidente della FIGC sulle riforme del calcio italiano. "Il tempo delle riforme è ora. Sono soddisfatto della posizione di Balata, purché ...... senza o tramite gli spareggi, per il prossimo campionato europeo in programma in Germania LA CONFERENZA DIE DI LORENZO, IL PUNTO SULLA QUALIFICAZIONE A EURO 2024 Con il pareggio ...

Clamoroso Verratti: Spalletti lo aveva convocato, ha rifiutato l'Italia! Tuttosport

Il Ct in conferenza stampa rinnova la fiducia al portiere del Psg dopo le critiche ricevute post Macedonia del Nord ...Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli attualmente impegnato in Nazionale, da Milanello è intervenuto in conferenza stampa insieme al ct Spalletti ...