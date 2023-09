Italia | Spalletti | “Donnarumma sarà titolare contro l’Ucraina”

... Darmian, al qualepreferisce il fido Di Lorenzo. Simone Inzaghi è orientato a dargli ... Arrivato dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro più bonus e, in contemporanea con- Ucraina, ...... Di Lorenzo aveva già parlato oggi nel corso della conferenza stampa tenuta al fianco del commissario tecnico dell', Luciano: "Rischio contraccolpo psicologico dopo l'esclusione dal ...Alla vigilia della delicata sfida contro l'Ucraina, in programma martedì 12 settembre allo stadio Meazza di San Siro, il ct azzurro Lucianoha spiegato come intende gestire il rapporto con il gruppo azzurro, rievocando alcuni momenti legati alle esperienze sulle panchine di Roma, Inter e Napoli.

Rivivi la conferenza di Spalletti: le parole del ct dell'Italia prima dell'Ucraina Corriere dello Sport

Alla vigilia della delicata sfida contro l'Ucraina, in programma martedì 12 settembre allo stadio Meazza di San Siro, il ct azzurro Luciano Spalletti ha spiegato come intende gestire il rapporto con ..."Ho visto l'Italia contro la Macedonia, c'era un campo molto difficile - ha aggiunto - ma li ho visti giocare in maniera molto intensa, volevano vincere quella partita". L'1 a 1 degli azzurri in ...