Italia | Spalletti | «Dobbiamo essere noi | non chi gli altri vogliono»

(Di lunedì 11 settembre 2023) Le parole di Luciano, ct dell’, in vista della partita degli Azzurri contro l’Ucraina a San Siro di domani sera Lucianoha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita-Ucraina di domani sera. Di seguito le sue parole. COME HA RITROVATO IL GRUPPO – «Li ho trovati splendidi. Dispiaciutissimi per il risultato, un po’ per la prestazione e quindi abbiamo dovuto analizzare seriamente quello che è avventuto e nell’analisi qualche scusante ce l’avevano, perchè il campo diventava impossibile da giocarci dentro. Soprattutto nella difficoltà di fare cose di qualità». SI LAVORA SULLA TESTA O SULLA TATTICA – «Si fa un po’ tutte e due. Si devono scegliere delle tempistiche. Abbiamo fatto un po’ di palestra, poi video e ora portiamo in allenamento tutta la parte video ...

2 Alla vigilia della gara trae Ucraina, in conferenza stampa ha parlato per gli azzurri il ct Luciano. Ecco le sue parole. RINGRAZIAMENTI - 'Ringrazio il Milan per averci ospitato in un centro bellissimo, ci ha ...conferma Donnarumma .e la formazione anti - Ucraina .smentisce il no di Verratti alla convocazione .e il pericolo Ucraina . ...Nella sfida per le qualificazioni a Euro 2024, "Donnarumma sarà titolare". Lucianoconferma Gianluigi Donnarumma in porta nella delicata sfida di domani sera a Milano che vede l'contro l'Ucraina. "Il portiere paga sempre carissimo tutto - sottolinea il ct azzurro ...

Diretta Spalletti: la conferenza del ct dell'Italia prima dell'Ucraina LIVE Corriere dello Sport

Dopo il deludente pareggio in trasferta contro la Macedonia del Nord, al suo debutto sulla panchina dell'Italia, Luciano Spalletti rivolge la sua attenzione alla sfida di martedì 12 settembre contro l ...Le parole di Luciano Spalletti, ct dell’Italia, in conferenza stampa in vista della partita degli Azzurri contro l’Ucraina a San Siro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista della ...