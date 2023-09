Italia femminile | Bertolini | “Nel calcio servono le quote rosa | aveva ragione Murgia…”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Milena, ex ct dell’, ha fatto il punto della situazione sul movimento calcistico: “Quando sento dire che questo è l’anno zero mi viene da pensare cosa sia stato fatto dal Mondiale 2019 in poi. A mio avviso il problema è di testa: manca un progetto che dia importanza al. La verità è che nelno le donne sono immagine: servirebbero le. E poi noi siamo le peggiori nemiche di noi stesse:Murgia quando diceva chedue donne per far fuori una donna. Ma così torniamo al patriarcato“. “Personalmente credo di aver lasciato una squadra rinnovata e con un ...