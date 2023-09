Italia | Donnarumma in crisi… salgono le quotazioni di Vicario

(Di lunedì 11 settembre 2023) Gianluigiè finito nell’occhio del ciclone dopo l’errore contro la Macedonia del Nord e la sua crisi potrebbe portarlo in panchina Gianluigiè finito nell’occhio del ciclone dopo l’errore contro la Macedonia del Nord e la sua crisi potrebbe portarlo in panchina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, starebbero salendo ledi Guglielmoper una maglia dal primo minuto contro l’Ucraina.

Non si placano le polemiche intorno a Gigio. La prestazione del portiere contro la Macedonia del Nord è apparsa infatti insufficiente , soprattutto in occasione del calcio di punizione che ha portato al pareggio ...Gianluigiè finito nell'occhio del ciclone dopo l'errore contro la Macedonia del Nord e la sua crisi potrebbe portarlo in panchina Gianluigiè finito nell'occhio del ciclone dopo l'errore contro la Macedonia del Nord e la sua crisi potrebbe portarlo in panchina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, starebbero ...Questa la probabile formazione dell'in vista della sfida con l'Ucraina:(4 - 3 - 3):; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, ...

Italia, ennesimo passo falso di Donnarumma: rischio rivoluzione tra Nazionale e PSG Calciomercato.com

Il portiere dell’Italia criticato per il suo errore di posizionamento sulla punizione che ha regalato il pareggio alla Macedonia del Nord ...Un’Italia non brillante trova il vantaggio con Immobile bravo a ribadire in rete una traversa di Barella. Quando stancamente la partita si portava verso la fine la beffa della punizione di Bardhi, ...