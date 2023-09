Italia | Di Lorenzo | “Ci siamo preparati e domani saremo pronti”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il difensore del Napoli, Giovanni Di, ha parlato in vista del match frae Ucraina

Italia Ucraina, Di Lorenzo: 'Poco tempo per lavorare ma siamo pronti' Sky Sport

"I nostri sostenitori ci saranno vicini e saranno importanti per la gara di domani" ha ammesso il capitano del Napoli.Giovanni Di Lorenzo, terzino destro dell'Italia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali degli Azzurri alla vigilia del match contro l'Ucraina, ...