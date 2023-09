Italia | convocazione rifiutata | rivelazione shock | Spalletti spiazzato

(Di lunedì 11 settembre 2023) Con grande sorpresa da parte del CT Luciano, un giocatore avrebbe rifiutato lain Nazionale. È iniziato il nuovo ciclo dell’, con Lucianoche ha ereditato il posto rimasto vacante in seguito alle dimissioni di Roberto Mancini, divenuto poi il nuovo selezionatore dell’Arabia Saudita. Il debutto dell’ex allenatore del Napoli nei panni di commissario tecnico della Nazionale non è però andato nel migliore dei modi: gli Azzurri non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 contro la Macedonia del Nord. Un risultato ancor più amaro alla luce del pareggio finale nella sfida tra le altre due principali contendenti del girone di qualificazione agli europei del 2024, Inghilterra e Ucraina. Per, un’attenuante per il deludente esito della gara di Skopje potrebbe essere il ...

Il centrocampista ha vissuto giorni particolari e per questo, secondo i media francesi, avrebbe rifiutato di prendere parte allacon l'. ...Lo scenario Al rientro in, il giocatore sarà sottoposto a nuovi esami. È atteso a Salerno ... Poi ha risposto alladel Senegal e un primo video aveva spaventato i tifosi granata e la ...Davis Arnaldi l'arma in più,competitiva anche senza Sinner e Fognini' Andrea Arnaboldi è ... Infine uno sguardo sulla Coppa Davis , sulla mancatadi Fabio Fognini e sul forfait da ...

Clamoroso Verratti: Spalletti lo aveva convocato, ha rifiutato l'Italia! Tuttosport

Clamoroso retroscena sulla mancata convocazione di Marco Verratti da parte di Luciano Spalletti. L'ex allenatore del Napoli, infatti, aveva sorpreso lasciando il centrocampista, tra i giocatori perno ...