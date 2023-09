Italia-Cile | Coppa Davis 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’attesa sta per finire: mercoledì 13 settembre comincerà, all’Unipol Arena di Bologna, l’avventura dell’nella fase a gruppi delle Finali della, torneo a squadre che avrà poi la sua fase conclusiva dal 21 al 26 novembre. Il cammino del Bel Paese inizierà con un match contro il Canada (compagine detentrice del titolo), poi, due giorni dopo, ossia il 15 settembre, ci sarà la seconda giornata del girone (sulle tre totali) contro il. Concentrandoci su questa seconda partita, non sarà sicuramente favincerla. Senza purtroppo Jannik Sinner (che ha deciso di non giocare per recuperare energie) e Matteo Berrettini (out per infortunio), l’di Filippo Volandri perde sicuramente in qualità, ma cercherà di vincere comunque con una squadra di ...

ore 15: Canada vs (prededenti in Davis 3 - 0) Giovedì 14, ore 15: Canada vs Svezia (prededenti in Davis 0 - 2) Venerdì 15, ore 15: vs (prededenti in Davis 6 - 0) Sabato 16, ...

