Ita-Lufthansa | Gentiloni si sfila dalle polemiche | “Non voglio partecipare | danneggiano l’Italia”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Dico soltanto che nonche penso danneggino”. Così il commissario europeo all’Economia Paolo, in conferenza stampa a Bruxelles, sulle ultime dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sul suo operato.con Meloni,: non partecipo “Mi è stato chiesto spesso di commentare le critiche formulate da diversi esponenti del governo italiano”, dice, “ma ci tengo al mio Paese e per questo nonalimentare queste. E non le alimenterò”. Non entra nel merito delle critiche avanzate, direttamente e indirettamente, da diverso tempo da esponenti della maggioranza e del governo. Che sostanzialmente lo accusano di non difendere sufficientemente ...

Laconico infine sul dossier, acquisto del 41% da parte die aumento della partecipazione negli anni: 'Non fa parte delle mie competenze, ma mi sta a cuore e nell'ambito della ...... portando, la società rinata dalle ceneri dell'ex compagnia di bandiera, nell'orbita della tedesca. Pur ricordando che il dossier non rientra nel suo portafoglio (è competenza della ...... portando, la società rinata dalle ceneri dell'ex compagnia di bandiera, nell'orbita della tedesca. Pur ricordando che il dossier non rientra nel suo portafoglio (è competenza della ...

Cosa c'è dietro la lite tra governo e Unione Europea su Lufthansa e Ita Airways Open

(ANSA) - ROMA, SEP 11 - La speranza per Ita-Lufthansa e' che si "possa accelerare il processo" perche' "ogni giorno di ritardo vuol dire non avere un quadro di stabilita' in un settore strategico come ...Milano, 11 set. (askanews) - Quello di Ita-Lufthansa "non è un mio dossier", ma "spero che l'ok arrivi il prima possibile". Lo ha detto ...