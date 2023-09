It - Alert | domani il test nelle Marche Ma i messaggi potrebbero arrivare anche in Toscana

Al momento della ricezione non sarà necessaria nessuna azione, soltanto la presa visione del messaggio, 12 settembre, scatta il test nelle marche: l'sms inviato potrebbe raggiungere i cittadini ... Alle ore 12 riceveranno un sms sul proprio cellulare che servirà a testare IT -, il nuovo ...Il test di, prosegue la nota, servirà esclusivamente a far conoscere IT -come nuovo ed aggiuntivo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze dei tipi sopra indicati, ...

Campania, IT-Alert: domani test in Campania del Sistema Nazionale di Allarme Pubblico ilmattino.it

IT-alert è un sistema di allarme pubblico nazionale che - una volta a regime - avvertirà la popolazione in caso di gravi emergenze.Firenze, 11 settembre 2023 - Domani martedì, 12 settembre, intorno alle ore 12 il sistema IT-Alert verrà testato anche nella Regione Marche. Come riporta una nota della Regione Toscana è possibile che ...