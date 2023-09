Iss | Rocco Bellantone e il nuovo commissario straordinario

... Orazio Schillaci, ha nominato come commissario straordinarioBellantone . "Il commissario ... L'è un tempio che va difeso ", il commento di Bellantone, che è stato scelto in una rosa di dodici ...... ha nominato con proprio decreto il professorBellantone commissario straordinario" dell'Istituto superiore di sanità () "per un periodo di 6 mesi e comunque fino alla nomina del nuovo ...... il ministro Orazio Schillaci ha nominato con proprio decreto il professorBellantone ... direttore del Dipartimento Malattie infettive dell'. L'iter per la nomina non è ancora concluso: sarà ...

Chi è Rocco Bellantone, il cugino del sottosegretario Fazzolari alla guida dell’Istituto superiore ... Il Sole 24 ORE

Ex preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica, è stato scelto in una rosa di 12 candidati. Via Brusaferro, presidente dal 2019 ...La nuova nomina in una nota del ministro Orazio Schillaci. L'incarico dove essere formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari. Silvio Brusaferro ...