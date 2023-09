Isabelle Huppert | «Difendo le donne vittime a cui nessuno crede»

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’attrice francese racconta a Panorama il suo ultimo film: La verità secondo Maureen K. La storia vera di una sindacalista che, per essersi opposta a macchinazioni di potere, viene picchiata e violentata. Ma l’opinione pubblica non le dà credito. E da accusatrice diventa accusata. «È la parafrasi della donna di oggi, che deve combattere per non soccombere» dice. La prima volta che, anni fa, chi scrive incontrò, l’attrice fumava (adesso non si può più, né sullo schermo né alle interviste) e rispondeva a monosillabi: sì, no, non so. L’aria annoiata di chi sa di essere una diva e non ha bisogno dei giornalisti: un vero incubo per il cronista., che ha appena compiuto 70 anni e ha dato il volto a ruoli indimenticabili digelide (parlandole sembrano assomigliarle un po’...) in film come Il ...