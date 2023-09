Irpinia | presenza dei Carabinieri fuori le scuole

(Di lunedì 11 settembre 2023) Inizio sereno dell’anno scolastico nelledell’, con ladeiagli istituti. Oggi, in moltedell’, ha preso il via il nuovo anno scolastico, segnando l’inizio di un percorso educativo fondamentale per migliaia di giovani studenti. Nel quadro delle indicazioni impartite dal Prefetto di Avellino, Dr.ssa Paola Spena, gli addetti al lavoro hanno attivato in tutto il territorio provinciale dei dispositivi finalizzati a garantire lacostante e rassicurante di pattuglie nelle vicinanze degli istituti scolastici, nell’ottica di garantire un ambiente sicuro e tranquillo per la comunità scolastica. Tra gli obiettivi principali quello di contrastare: – La diffusione e l’induzione all’uso di ...

