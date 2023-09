Inter | Mkhitaryan obiettivo rinnovo

...ha fatto nella stagione scorsa quando al 90' sembrava aver deciso un Fiorentina -non adatto per cuori deboli : destro al volo su assist di Milenkovic, 3 - 3. Finita Macché, al 95'...Davanti a lui due giocatori tanto diversi quanto essenziali ad oggi, l'armenoe Niccolò ... Concludo l'analisi sull'sottolineando come la squadra di Simone abbia un gioco oramai ...Andiamo, ora, a vedere la probabile formazione dell'con la presenza di Sommer dal primo minuto. Sommer; Bastoni, de Vrij, Darmian; Dimarco,, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Lautaro ...

Inter-Milan, Mkhitaryan e Loftus-Cheek: fantasia e fisicità Pianeta Milan

"Per capire la piega che prenderanno le scelte di Inzaghi, va riavvolto il nastro sempre alla stagione passata", conferma Tuttosport ...Finita Macché, al 95' Mkhitaryan segnò il gol vittoria per la squadra di Inzaghi. PROTAGONISTA A SAN SIRO - Sabato sarà un'altra storia, ma Jovic a San Siro ha già colpito con la maglia ...