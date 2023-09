Inter-Milan | il programma di Inzaghi verso il derby | oggi un rientro – Sky

(Di lunedì 11 settembre 2023)si sfideranno sabato alle ore 18.attende ildei Nazionali per preparare al meglio il: le ultime suldi avvicinamento alla stracittadina secondo Sky Sport– È iniziata la settimana che porterà al, insabato alle 18.è pronto a riaccogliere i calciatori didagli impegni con le rispettive Nazionali: in giornata, secondo quanto riferito da Sky Sport, rientrerà ad Appiano Gentile Asllani. Domani sono attesi de Vrij, Dumfries ed Agoumé. Mercoledì gli altri nazionali europei, giovedì i sudamericani con le condizioni di Cuadrado e Sanchez da valutare.-News - ...

Inoltre, lo staff medico della Francia è a conoscenza dell'imminente derby trae del desiderio del giocatore di giocarlo. Il favorito per prendere il suo posto nell'11 titolare dei ...... 'Dispiace per Pogba: speriamo che non sia niente, lo aspettiamo' Serie A, si ferma Cuadrado: come sta e le chance di vederlo nel derby 20 ore fa Serie A, si ferma anche Kalulu: derby a ...Tira già aria di sfida traper la stracittadina che le vede scontrarsi da capolista: guarda i dieci gol più belli segnati nel derby di ...

Inter-Milan, derby nel derby: il motivo per cui Zhang e Cardinale non si sopportano Calciomercato.com

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...L'ad biancorosso sui rumors di mercato che vorrebbero vicino l'ex Atalanta e le voci di una cessione del club. Poi il siparietto con Calvo della Juve ...