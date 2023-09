Inter | le colonne nerazzurre sotto esame | tra Nazionale e nuove sfide col Milan

Barella (LaPresse) - Calciomercato.itIl centrocampista ex Cagliari è una delledell'di Simone Inzaghi, uno dei nerazzurri intoccabili per l'allenatore, forse secondo solo a Lautaro ...Milan esi giocheranno infatti il primato in solitaria, chi dovesse vincere darebbe già un ... Difficile pensare di rinunciare a duesimili....della società bergamasca che parte da almeno quaranta milioni di euro per quello che è uno delledella formazione di Gasperini. Servirà quindi un investimento importante per l'che ...

Inter, le colonne (ner)azzurre sotto esame: tra Nazionale e nuove ... Calciomercato.com

Spalletti punta su tre colonne dell'Inter in Nazionale: Barella, Bastoni e Dimarco. Schierati titolari sabato scorso nel pareggio sul campo della Macedonia del Nord e confermati dall'inizio anche mart ...L'Inter si gode l'inizio di campionato con alcuni retroscena di calciomercato: Asllani poteva partire, e la Premier League rimane innamorata di Barella ...