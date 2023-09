Intensità mai vista Ucraina | verso una guerra infinita?

... aggiornato e tarato in base agli eventi degli ultimi anni, che prima non si eranoverificati con così forte... mentre uno di magnitudo 3.0 è 30 x 30 = 900 volte, un terremoto di4.0 sarà ben 27.000 (30 x 30 x 30) volte. 4 - Qual è stato il terremoto più potenteregistrato Quello che il 22 ...... aggiornato e tarato in base agli eventi degli ultimi anni, che prima non si eranoverificati con così forte. Allegati Scarica il resoconto delle attività post alluvione 2022 in PDF ...

L'Ucraina e lo spettro della guerra infinita: "Intensità mai vista" ilGiornale.it