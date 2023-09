Intelligenza Artificiale | l’esperta del Politecnico | “Orgogliosa della Meloni per il suo intervento al G20”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’è arrivata sul tavolo del G20, a New Delhi: “Nel suo discorso al termine del summit il nostro presidente del Consiglio, Giorgia, ha dimostrato di avere una visione ampia. Anzi, direi cheha realizzato di fatto un passo avanti strategico”; nella direzione di una governance dell’Ia in un’ottica più globale. A dare sostegno alla strada tracciata dalla premier al summit in India è la professoressa Barbara Caputo deldi Torino. E’ una nunero uno. Referente del Rettore per le iniziative sull’IA ed a capo del Centro di Eccellenza del PoliTo sull’. La geopolitica delle nuove intelligenze artificiali, specialmente quella generativa, osserva Caputo conversando con l’Adnkronos, “è la chiave ...