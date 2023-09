Inondazioni Libia | emergenza nei villaggi | 2000 morti per il ciclone Daniel

... ha affermato che il servizio non è in grado di riferire un conteggio preliminare collettivo del numero delle vittime delleche hanno colpito città e villaggi nellaorientale poichè ...... ha affermato che il servizio non è in grado di riferire un conteggio preliminare collettivo del numero delle vittime delleche hanno colpito città e villaggi nellaorientale poichè ...E diverse le richieste di soccorso di varie città dellaorientale, dove fortihanno sommerso le case e dove il vento continua a devastare le strutture. La tempesta, che nei scorsi ...

In Libia 150 morti per le inondazioni dalla tempesta Daniel Agenzia ANSA

ha affermato che il servizio non è in grado di riferire un conteggio preliminare collettivo del numero delle vittime delle inondazioni che hanno colpito città e villaggi nella Libia orientale poichè ...(ANSAmed) - BENGASI, 11 SET - Le inondazioni provocate dalle piogge torrenziali che hanno sferzato negli ultimi giorni la Libia orientale hanno causato almeno 15 morti, segnala una fonte ufficiale.