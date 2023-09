Inondazioni in Libia | crollano due dighe e la città di Derna viene sommersa da acqua e fango | i palazzi distrutti – Video

(Di lunedì 11 settembre 2023) Duesono crollate temporaneamente, a causa dell’uragano Daniel, e ladi, in, è stata invasa da. Il crollo avrebbe liberato oltre 33 milioni di metri cubi d’. Come si vede dal, diversi, lungo la riva del fiume, sono stati abbattuti. Il premier della Cirenaica ha parlato di oltre duemila morti.Twitter/Nahel Belgherze L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

... ha affermato che il servizio non è in grado di riferire un conteggio preliminare collettivo del numero delle vittime delleche hanno colpito città e villaggi nellaorientale poichè ..."Due dighe sono crollate contemporaneamente a Derna ina causa dell'uragano Daniel". Lo riferiscono fonti locali citate dal The Libya Observer su X. ...che hanno causato devastanti...... ha affermato che il servizio non è in grado di riferire un conteggio preliminare collettivo del numero delle vittime delleche hanno colpito città e villaggi nellaorientale poichè ...

In Libia 150 morti per le inondazioni dalla tempesta Daniel Agenzia ANSA

(ANSAmed) - BENGASI, 11 SET - Le inondazioni provocate dalle piogge torrenziali che hanno sferzato negli ultimi giorni la Libia orientale hanno causato almeno 15 morti, segnala una fonte ufficiale.Annunciati due giorni festivi per tutti i settori dell’est del paese. Le inondazioni provocate dalle piogge torrenziali che hanno sferzato la Libia orientale negli ultimi giorni hanno causato almeno ...