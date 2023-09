"Abbiamo bisogno di far conoscere l'importanza degli studi Stem, perché chi fa questi studi in questa regione incrocia aziende di grande reputazione". Così Vincenzo Colla,Sviluppo economico Regione Emilia Romagna intervenendo alla cerimonia di premiazione delle vincitrici di "Women shape the future", hackathon promosso da Philip Morris, in collaborazione con ...L'Sartori ha sottolineato l'importanza di aver sostanzialmente concluso quanto previsto ...regionali " ha affermato Sartori - abbiamo posto particolare attenzione sui temi dell'e ...'Abbiamo bisogno di far conoscere l'importanza degli studi Stem, perché chi fa questi studi in questa regione incrocia aziende di grande reputazione'. Così Vincenzo Colla,Sviluppo economico Regione Emilia Romagna intervenendo alla cerimonia di premiazione delle vincitrici di "Women shape the future", hackathon promosso da Philip Morris, in collaborazione con ...

Innovazione, assessore E-Romagna: 'Serve far conoscere importanza studi Stem' Tiscali Notizie

Così Vincenzo Colla, assessore Sviluppo economico Regione Emilia-Romagna intervenendo alla cerimonia di premiazione delle vincitrici di “Women shape the future”, hackathon promosso da Philip Morris, ...A seguire gli interventi degli Assessori presenti, l’assessore Massimo Finocchiaro ... e creando nel prossimo futuro i presupposti per proiettarsi nel mondo dell’innovazione prima degli altri. Abbiamo ...