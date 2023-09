Inizio scuola | Di Meglio Gilda | “La scuola non è un’azienda e l’insegnante non è un impiegato”

A determinare i destini di un insegnante precario dellac'è un algoritmo. E' un software, infatti, a pescare uno dei quasi 20.000 docenti senza contratto, in attesa di una cattedra, all'di ogni anno. L'algoritmo 'diabolico' che segna i ...... davanti all'ingresso del Liceo Scientifico Galileo Galilei per daread una lunga lotta contro il caro: gli studenti e le loro famiglie si trovano nuovamente a combattere contro i ...... nel primo giorno dianche i vertici degli studenti di destra (Azione Universitaria e ... 'In ultimo - spiegano da Azione Universitaria e Gioventù - ma non meno importante, con l'dell'anno ...

Inizio scuola, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Riprogrammare per tempo le azioni necessarie per una scuola di qualità” Orizzonte Scuola

Scuola, ritorno in classe per milioni di studenti anche se con l’incognita relativa al Covid: cosa bisogna fare in questi casi Nel frattempo è stata emanata una circolare da parte del ministero della ...Anno nuovo, soliti problemi. Mentre sette milioni di studenti rimettono piede in classe, si torna a parlare di covid con timore, per via della risalita dei contagi dovuta al diffondersi della variant ...