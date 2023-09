"La, come grande comunità, forma alla vita e il cammino educativo mostra sempre più la sua urgenza ed emergenza, in un'epoca che cambia, sempre più digitalizzata. Tutti avvertiamo come sia ...... soprattutto in questi primi giorni di- annuncia Mario Rusconi dell'Associazione presidi - . Concludono l'dell'anno scolastico l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio, il 15 settembre. ...Il Sindaco ha visitato le diverse sedi scolastiche per fare gli ultimi controlli anche in considerazione del trasloco avvenuto delledell'infanzia di Sant'Antonio e delle Marinelle per i ...

Inizio scuola, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Riprogrammare per tempo le azioni necessarie per una scuola di qualità” Orizzonte Scuola

E’ iniziata oggi la nuova edizione dello storico programma mattutino ... è sempre come il primo giorno di scuola…” La presentatrice non ha poi fatto mistero che fortunatamente a salvarla dall’emozione ...Durante la mattinata di oggi, 11 settembre, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico ... attorno al sistema scolastico riguardo la dilagante piaga del caro scuola, auspicando che la voce ...