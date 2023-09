Inizio nuovo anno scolastico | gli auguri di Manfredi

Leggi su lopinionista

NAPOLI – "Investire sul futuro dei nostri ragazzi, sul futuro della nostra comunità, significa investire innanzitutto nuove risorse per l'istruzione. Come amministrazione abbiamo fatto un grande investimento sulle scuole dell'infanzia, anche grazie ai fondi del Pnnr, abbiamo riorganizzato i servizi e assunto più maestre ed educatori. Parto dai più piccoli, oggi, per augurare a tutti i bambini e le bambine, ai ragazzi e alle ragazze che questa settimana iniziano o riprendono il loro percorso, un buon. In bocca al lupo anche ai docenti e a tutto il personale". È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.