Infamia | la recensione della serie tv polacca su Netflix

(Di lunedì 11 settembre 2023) La, 2023. Regia: Anna Maliszewska. Genere: teen drama, musicale. Cast: Zofia Jastrz?bska, Sebastian ?ach, Magdalena Czerwi?ska, Kamil Piotrowski, Artur Dziurman, Wanda Ranii Koz?owska, Bo?ena Paczkowska, Tesla Schock, Konrad Bogus?awski, Manuel D?bicki, Melisa Gabor, Angelo Ciureja, Josef Fe?o, Branko ?uri?, Aleksandra Grabowska, Micha? Wójtowicz, Agata ?abno, Julia Kuzka, Nikolas Przygoda, Jan Jakubik Durata: 8 episodi di 48 minuti circa. Dove l’abbiamo visto:. La trama: Gita, una ragazza rom di diciassette anni con la passione per il rap, dopo aver vissuto nel Galles, torna con i genitori e i fratelli in Polonia, dove vive il restofamiglia. Ma il suo desiderio di libertà, indipendenza e di innovazione si scontrano ben presto con i dogmi e le tradizioniciviltà ...

