IndyCar | Alex Palou | la costanza ripaga sempre

(Di lunedì 11 settembre 2023)è stato semplicemente il migliore al termine dell’Series. Lo spagnolo ha potuto finalmente festeggiare a Laguna Seca dopo un 2023 da incorniciare con cinque successi in diciassette prove (Indy RC race-1, Detroit, Road America, Mid-Ohio, Portland). Il catalano non ha avuto rivali ed ha vinto in ogni condizione difendendosi al meglio sugli ovali. Il 26enne ha sfiorato in carriera un acuto alla Indy500, il secondo posto ottenuto nel 2020 nel catino di Speedway resta il miglior risultato in carriera all’interno di questa specifica tipologia di piste. Quest’anno l’iberico ha tenuto testa ai rivali nei cinque ovali affrontati ottenendo un bellissimo quarto posto anche a Indianapolis a maggio. La vittoria è sfumata nuovamente dopo una clamorosa pole-position durante le qualifiche, il #10 di Chip Ganassi Racing proverà a ...

Altro colpo pre - Laguna Seca L'improvviso cambio di progetto diPalou, che ha rifiutato il posto in McLaren per la prossima stagione preferendo il prosieguo ... che invanta due podi ...È successo di tutto nel Gran Premio di Monterey a Laguna Seca, ultima e caotica tappa dellaSeries 2023. Dopo ben 8 neutralizzazioni e 35 giri percorsi alle spalle della Pace Car

L'improvviso cambio di progetto di Alex Palou, che ha rifiutato il posto in McLaren per ... "Non vedo l'ora di correre in papaya la prossima stagione – ha dichiarato Malukas, che in IndyCar vanta due ...