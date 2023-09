India | colloquio Modi-Mbs | in agenda firma accordi su energia

Il presidente brasiliano, raccogliendo dall'il testimone della guida del G20, ha voluto ...dalle immagini trasmesse in diretta dalla televisione turca che mostrano i due leader ae che ...Gentiloni aveva già ascoltato questi argomenti il giorno prima in uncon Giancarlo ... Prima ancora che la premier e il ministro dell'Economia lascino l', per una cena con l'emiro del ...Terminato il G20 di New Delhi , in, la presidente del Consiglio ha in programma un'altra tappa prima del rientro in Italia. ... Ilsi concentrerà sulla cooperazione bilaterale nei settori ...

Ultimo'ora: India: colloquio Modi-Mbs, in agenda firma accordi su ... La Svolta

La premier si è dapprima congratulata con il presidente indiano Modi per aver organizzato quello che ... I rapporti con la Cina Dalla Presidente del Consiglio anche un intervento sul colloquio avuto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo G20 India, accordo su dichiarazione finale: si condanna uso della forza senza citare Mosca ...