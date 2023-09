(Di lunedì 11 settembre 2023) «In unpostato su Tiktok , a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un suv procedere inlungo ladia velocità sostenuta . Il guidatore, in compagnia di almeno un’altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti . Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale...

Spalletti è bravissimo e lo ha dimostrato in tutta la sua carriera e anche con il, quindi ... "Monza giovane Sì, è. Colombo è un 2002, Vignato 2004, Valentin Carboni 2005 e suo ......la salvezza con una vittoria in rimonta su Brescia da un - 17 fino alla vittoriadi 92 -... con speranze, obiettivi e sogni di gloria che partono percon la difficile sfida contro la ...... "In un video postato su TikTok, a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un SUV procedere in retromarcia lungo la Tangenziale dia velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un'...

Incredibile a Napoli, la folle corsa in retromarcia di un suv in tangenziale. Il video è virale Gazzetta del Sud

Come riporta Il Corriere dello Sport, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è pronto a tornare agli ordini di Rudi Garcia dopo la tripletta realizzata ...Due salvezze giunte all’ultima giornata, un turbinio di emozioni fino all’ultimo secondo dell’ultimo quarto. Ma alla fine Scafati e Napoli sono riuscite a rimanere in Serie A1 così da potersi giocare ...