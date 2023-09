Incidenti | pedone travolto e ucciso da auto a Palermo

(Di lunedì 11 settembre 2023), 11 set. (Adnkronos) - Incidente stradale mortale ieri sera a. La vittima è un uomo di 69 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre stava percorrendo a piedi via San Filippo èda un, guidata da un 24enne che si è fermato per prestare i primi soccorsi. L'impatto violentissimo, però, non ha lasciato scampo al 69enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Una volta raggiunta via Settevalli e individuato il, gli agenti della squadra volante hanno rallentato il traffico in sicurezza per evitare, dopodiché, lo hanno aiutato ad ...... ormai è emergenza sociale visto che le tragedie si compiono proprio neo posti in cui ilsi ... E le misure già prese per contrastare glistradali in città: "Non stiamo restringendo le ...Di questi, in 1.915 casi ilattraversava la strada irregolarmente, in 690camminava in mezzo alla carreggiata, in 481 occasioni ilveniva fuori improvvisamente da dietro un ...

Incidente mortale in via San Filippo: pedone travolto e ucciso da un'auto PalermoToday

Palermo, 11 set. (Adnkronos) – Incidente stradale mortale ieri sera a Palermo. La vittima è un uomo di 69 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre stava percorrendo a piedi via San Fili ...Ancora una tragedia a Palermo. Un uomo di 69 anni (L.E. le sue iniziali) è stato travolto e ucciso ieri sera da un'auto in via San Filippo, nei pressi di via dell'Orsa minore. Secondo quanto ...