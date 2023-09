Incidente sul lavoro in un macello di Ponte San Nicolò | morto Stefano Moletta

(Di lunedì 11 settembre 2023) Gravesulin undiSan, a sud est di Padova., 57 anni, è rimasto intrappolato e schiacciato tra il telaio metallico di una finestra e la parte posteriore di un carrello elevatore.prestava servizio da solo in quel momento e il suo corpo senza vita è stato scoperto sabato mattina dai colleghi, ancora schiacciato dal carrello in funzione., originario di Cittadella e residente a Tombolo, è stato il secondo lavoratore a perdere la vita a causa di unsulnel territorio padovano nel corso del 2023. La dottoressa Rosana Bizzotto, direttrice dello Spisal dell’Ulss 6, ha spiegato che il lavoratore ...

Perfino il racconto ricco di dettagli dell'con il fuoco - che ha spaventato sia lui sia ... in programma dal 7 all'11 febbraio Con il suo arrivopalco dell'Ariston per il 2023, Gianni ...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ... il Prefetto si è dichiarato molto preoccupato per le ripercussioni economiche e socialiterritorio ...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ...di centinaia di migliaia di euro e quindi in queste condizioni è assai difficile fare previsioni...

Incidente sul lavoro, si amputa l'avambraccio col tornio La Voce di Rovigo

Su Facebook lo sfogo di una parente: «Sin da piccola mi hai insegnato a essere forte, però amore mio non mi hai mai preparato ad affrontare un dolore così grande». Fascicolo aperto per omicidio strada ...Morte sul lavoro a Padova: operaio schiacciato contro un telaio ... sarebbe rimasto schiacciato tra un carrello elevatore e un telaio metallico. La dinamica dell’incidente L’uomo avrebbe attivato il ...